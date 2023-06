Ci sono dei problemi Spotify in questo lunedì 12 giugno. Non si tratta di un vero e proprio down al servizio di streaming musicale, semmai di malfunzionamenti più o meno diffusi tra i clienti in tutto il mondo. Cerchiamo dunque di capire come si manifestano le difficoltà ed esattamente di quale natura sono.

I primi problemi Spotify odierni si sono manifestati dopo le ore 10 di questa mattina. Come segnalato da Downdetector, si registrano al momento qualche centinaio di testimonianze di malfunzionamenti che confermano la natura non di vero e proprio down diffuso del servizio. Chi lamenta difficoltà si imbatte nelle seguenti casistiche: l’app è accessibile da smartphone ma è nella riproduzione dei brani musicali o anche dei podcast che si manifestano gli errori. La riproduzione non parte e il brano resta fermo al suo inizio, nonostante numerosi tentativi degli utenti. A nulla vale neanche l’operazione di log out e conseguente ri-autenticazione al proprio account. Nei casi più fortunati le anomalie si manifestano in maniera meno grave: può capitare che le schede delle canzoni non includano le informazioni dettagliate che le riguardano, in particolare neanche il testo da seguire e cantare.

Per il momento non sappiamo quale sia la vera natura dei problemi Spotify di questa mattinata, anche perché il servizio di streaming non è intervenuto nella vicenda. Come accaduto già altre volte le difficoltà potrebbero anche facilmente rientrare nei prossimi minuti e lasciare il passo al corretto funzionamento del servizio. Per il momento, intanto, gli errori sembrano riguardare, allo stesso modo, sia utenti con l’applicazione per iPhone del servizio che utenti che utilizzano lo stesso strumento via telefono Android. Eventuali aggiornamenti in merito al disservizio non mancheranno di essere comunicati, non appena disponibili.

Aggiornamento ore 12:00 – O problemi odierni sono lentamente rientrati e il servizio è ora accessibile in ogni suo aspetto

