Era scomparso dalla scene da molto tempo, ma la notizia della morte di Francesco Nuti è davvero molto dolorosa. Nel giorno della morte di Silvio Berlusconi, che ovviamente avrà molto più risalto di quella di Francesco Nuti, si congeda dalla vita un meraviglioso poeta. Francesco Nuti non mancherà d’ironizzare, nell’altrove, su questo calendario che ancora una volta lo relega in un angolo della memoria.

Un ulteriore segno del destino per un artista che dopo le luci scintillanti della ribalta ha conosciuto anche il calvario della depressione, dell’incidente, della malattia, dell’oblio? Francesco Nuti vola altissimo sopra le nuvole ma i suoi personaggi e le sue storie restano con noi. E di certo sorriderà della partenza condivisa con un illustre compagno di viaggio.

Francesco Nuti è un pilastro del cinema italiano. Come Massimo Troisi è stato un sublime poeta dell’anima. Francesco Nuti ha saputo interpretare amori e solitudini, imbarazzi ed esaltazioni con una venatura di tragica ironia che l’ha avvicinato a tutti noi. Nelle sue pellicole trascorre la vita, quella vera di tutti noi. La vita di Francesco Nuti è la nostra fatta di porte sbattute in faccia, di parole mai detto o pronunciate male. Di baci non dati o appena accennati.

Timido, introverso ed istrione, sprovveduto e guascone. Francesco Nuti per certi aspetti è stato uno, nessuno e centomila arrivando al cuore di una generazione che da lui ha ricevuto una meravigliosa educazione sentimentale. Il suo ricordo sarà prezioso anche per la purezza ingenua del suo sguardo rimasta integra nonostante le irtissime montagne della vita che ha dovuto scalare. Occhi puri e cuore tenere ed un sorriso quelli di Francesco Nuti che ci aiutano a comprendere il senso ed il giusto peso di ogni cosa.

