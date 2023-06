L’11 giugno 1966 le stazioni radio annunciarono la notizia della morte di Roger Daltrey. Proprio lui, il frontman degli Who. In quell’anno Roger aveva 22 anni e solamente l’anno prima la band conquistò il mondo con l’inno My Generation, un monumento mod che ancora oggi fa scuola e negli anni ha conquistato un posto d’onore nell’olimpo del rock. Eppure, sull’onda del successo, gli Who avrebbero perso il frontman in circostanze poco chiare.

Come per ogni storia strana e paradossale, anche in questo caso ci fu un antefatto. Il 30 maggio 1966 gli Who salirono sul palco del Festival Bill della Sincil Bank insieme ai The Kinks, ma nella formazione mancava Pete Townshend. Al suo posto c’era un roadie, quello che in Italia si chiama turnista. Perché? Pete era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Caenby Corner, nei pressi di Lincoln, e le sue condizioni di salute non gli consentivano di stare sul palco. Un episodio ordinario e umano, che però arrivò – non si sa come – in maniera distorta alle radio dell’Europa continentale.

Gli speaker, infatti, riportarono la morte di Roger Daltrey. Non mancarono attimi di panico tra i fan, che per qualche ora vissero con grande spavento e dolore la morte di un giovanissimo e promettente cantante britannico, negli stessi anni in cui dal Regno Unito arrivavano i Beatles e i Rolling Stones. Cos’era successo a Roger Daltrey? Niente, ovviamente.

L’ufficio stampa degli Who smentì prontamente la notizia e l’allarme rientrò. Erano gli stessi anni in cui iniziò a circolare la notizia sulla morte di Paul McCartney, una delle più grandi e ridicole teorie del complotto che ancora oggi viene supportata da sedicenti esperti e informati, continuamente alla caccia di indizi nelle copertine dei Fab Four e nelle canzoni. Nonostante le ripetute smentite, c’è ancora chi sostiene la favola del PID (Paul Is Dead). Per Roger Daltrey, invece, nessun cospirazionista si fece avanti.