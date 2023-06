In questi primi giorni di giugno si moltiplicano le voci relative alle possibili date di uscita della One UI 6.0 e Android 14 sulla seria Samsung Galaxy S23, almeno nella loro prima beta. In effetti, l’esperto Tarun Vats ha appena diffuso dal suo profilo Twitter una possibile tabella di marcia per il rilascio del prossimo corposo aggiornamento in via sperimentale. Sono state indicate dei probabili appuntamenti in cui la release dovrebbe partire e possiamo già segnalare come i test dovrebbero partire in anticipo rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi per altre versioni pregresse del sistema operativo e dell’interfaccia.

L’aggiornamento One UI 6.0 e Android 14 in beta potrebbe arrivare sui Samsung Falacu S23 in beta, contemporamente, nei soliti 3 paesi spesso presi in considerazione per i programmi sperimentali software, ossia negli Stati Uniti, in Corea e in Germania. Le date possibili per il rilascio sarebbero il 27 o 30 giugno ma anche il 4, 7, 11 o 14 luglio. L’esperto, per il momento, ha lanciato delle previsioni e proprio per questo motivo non è in grado di essere più preciso in merito alla tempistica.

A prescindere dalle date più o meno esatte per il via all’aggiornamento One UI 6.0 o Android 14 sui Samsung Galaxy S23, c’è da sottolineare che la partenza del programma sperimentale sarebbe comunque anticipata rispetto agli anni scorsi. Nel 2022, la One UI 5.0 non è approdata sui Samsung Galaxy S22 prima del 5 agosto e ancor prima nel 2021, la corrispettiva One UI 4.0 si è concretizzata nella sua versione di test solo il 14 settembre. Questi dati ci fanno riflettere su quanto, in effetti, il produttore Samsung abbia progressivamente dato maggiore valore all’esperienza software dei suoi clienti finali, migliorando sempre i tempi di rilascio per importanti update e la cosa fa ben sperare per il futuro.

