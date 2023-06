Il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe deludere alcuni, almeno per quanto riguarda la sua fotocamera principale. Ne è abbastanza convinto l’informatore Ice Universe che cita media asiatici per la questione. Ebbene, l’evoluzione di tutto il modulo per gli scatti potrebbe essere davvero minima, riportando solo minime implementazioni, non così di rilievo poi.

Cosa dovrebbe bollire in pentola proprio per la fotocamera del Samsung Galaxy S24 Ultra? Proprio secondo quanto riportato dall’esperto Ice Universe e da fonti coreane, per il prossimo top di gamma premium dovrebbe essere impiegato lo stesso sensore principale ISOCELL HP2 da 200 MP ma anche la medesima unità Sony IMX754 da 12 MP come teleobiettivo con zoom ottico 3x e ancora nessun cambiamento dovrebbe investire neanche la componente Sony IMX564 da 12 MP per la fotocamera ultrawide. L’unico aspetto che dovrebbe ricevere un plus sarebbe lo zoom del teleobiettivo 10x. In pratica, il produttore sarebbe pronto ad utilizzare un sensore Sony IMX754+ da 12 MP leggermente aggiornato proprio per lo zoom.

Insomma, secondo quanto appena riportato, il passo in avanti hardware sarebbe davvero minimo. Di contro, ci si aspetterebbe un grosso lavoro di natura software per migliorare proprio gli scatti con ottimizzazioni di vario tipo. La mancanza di una rimodulazione vera e propria dei sensori della componente principale lascia tuttavia abbastanza perplessi, pure se confermata. In esame, in effetti, c’è il modello Samsung Galaxy S24 Ultra, ossia il modello più accessoriato dei dispositivi in arrivo all’inizio del prossimo anno, ossia la variante sulla quale si punta maggiormente per le vendite. Come naturale conseguenza poi, c’è da ipotizzare che neanche per il Samsung Galaxy S24 e S24 Plus ci saranno grosse novità sempre per la componente adibita agli scatti. Staremo a vedere se, nei mesi che ci separano al lancio della nuova serie, queste prime voci saranno smentite.

Continua a leggere su optimagazine.com