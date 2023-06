Al via CSI Vegas 2, la seconda stagione della serie sequel di CSI. La storia ci riporta tra le scintillanti luci della Strip di Las Vegas a caccia di serial killer e crimini efferati con lo storico team capitanato da Gril Grissom e Sara Sidle.

In questo nuovi ciclo di episodi, in onda su Rai2 dall’11 giugno, i personaggi interpretati da William Petersen e Jorja Fox non ci saranno. In compenso torna nel cast un’altra beniamina dei fan dello show originario: Marg Helgenberger che riprende il ruolo di Catherine Willows.

Jay Lee (che presta il volto a Chris Park) è stato promosso a “regular”, mentre entrano in squadra Lex Medlin (“Drop Dead Diva”) e Ariana Guerra (“Helstrom”), che interpreteranno rispettivamente Beau Finado e la detective Serena Chavez. La seconda stagione è composta da 21 episodi.

Si parte con l’episodio 2×01 dal titolo La stanza degli specchi, di cui vi riportiamo la trama:

Una vecchia conoscenza, Catherine Willows, torna a far parte del CSI come consulente perché vuole indagare sulla scomparsa della sua pupilla Grace. Altri due personaggi nuovi nel frattempo si aggiungono alla squadra: Beau, un tecnico forense super specializzato e Serena, una detective di polizia che ha una storia con Folsom. Il crimine intanto non dà tregua a Las Vegas e nasce un nuovo caso con la ricerca dell’assassino di una prostituta dominatrice…

A seguire, l’episodio 2×02 intitolato Fred, ed ecco la trama:

E’ Halloween. Un manichino, che faceva parte degli oggetti di scena di una casa degli orrori, cade e rompendosi mostra al suo interno un cadavere. Il primo ad essere sospettato è Gene, un tizio ossessionato dal genere horror e che Allie insiste per arrestare facendoselo nemico. Catherine e Folsom, intanto, spalleggiati da Max, indagano in segreto sulla scomparsa di Grace e trovano la sua probabile tomba nel deserto…

L’appuntamento con CIS Vegas 2 è per stasera dalle 21:00 su Rai2.

