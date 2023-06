Più di qualche utente Facebook si sta imbattendo in annunci di mistery box Amazon a 2 euro su Facebook negli ultimi giorni. Ad un prezzo non superiore a 1,95 euro, in realtà, ecco che sarebbe possibile ricevere a casa un intero pallet riempito di prodotti presenti nei magazzini del colosso dell’e-commerce non più vendibili. L’annuncio, del tutto falso, fa riferimento al fatto che la cassa possa contenere anche oggetti di grande valore come iPhone e piccoli elettrodomestici ma non è affatto così, per nulla. Piuttosto, siamo al cospetto dell’ennesimo raggiro social che rischia di mettere in pericolo le persone più ingenue.

Qualche mese fa, una notizia falsa esattamente come quella odierna aveva come protagonisti dei pallet in uscita dai magazzini Amazon con composizione molto simile a quella delle mistery box e sempre ad un prezzo non superiore ai 2 euro. Anche allora come oggi, la proposta ha fatto gola a numerosissimi utenti social che sono caduti nella trappola debitamente orchestrata. Visitando il link proposto per il riscatto del bancale di prodotti super scontat, si atterra sulla pagina web proposta e, in realtà, si finisce con il fornire i dati del proprio metodo di pagamento utile per la transazione di 1,95 euro. Ad operazione conclusa, non solo non si riceve alcunché visto che siamo solo al cospetto di truffatori senza scrupoli. Il danno peggiore è quello relativo proprio ai dati sensibili messi indebitamente nelle mani di cybercriminali che non si fanno scrupolo di utilizzarli nel peggiore modo possibile: per rubare soldi dai conti, autorizzare operazioni di qualsiasi tipo ed attivare ancora nuove campagne di spam.

Insomma, meglio non credere neanche questa volta alla storia delle mistery box Amazon a 2 euro che si accumulano nei magazzini e vanno necessariamente smaltite. Che si tratti di bancali o scatole a sorpresa, la truffa ordita resta pericolosa e decisamente da evitare.

