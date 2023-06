Un personaggio pubblico dovrebbe essere consapevole che dal momento in cui mette le faccia sui social diventa già un meme, parola con la quale descriviamo contenuti parodistici creati su un momento particolarmente cliccato in quel preciso periodo storico. Uno di questi è senza dubbio la lite tra Fedez e Luis Sal che continua a consumarsi a colpi di botta e risposta sui social ma soprattutto a tenere banco nelle tendenze, un conflitto che ricorda inevitabilmente il 2020 in cui Morgan e Bugo fecero impazzire le redazioni e gli utenti dopo l’incidente del Festival di Sanremo.

Del video pubblicato da Luis Sal, inevitabilmente, è già entrata nella storia dei meme l’ormai iconica frase: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, un nervosismo che suggella la fine del rapporto di lavoro tra l’influencer e il rapper e l’inizio di nuovi hashtag e tormentoni.

Così, a proposito di Fedez, non si può non citare Chiara Ferragni con quella scritta “pensati libera” sfoggiata al Festival di Sanremo 2023. Al posto del testo mostrato all’Ariston, troviamo proprio “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, con utenti che commentano entusiasti: “Si vola altissimo”.

Tra i meme classici c’è anche il template di Drake con i due fotogrammi tratti dal video di Hotline Bling: sulla disapprovazione c’è il riferimento alla mamma, sulla soddisfazione quello all’avvocato. C’è chi si ricorda di Art Attack e sovrappone l’audio di Luis Sal su una clip del “Capo”, l’omino di creta animato.

La bomba scoppia con Iliad, la compagna telefonica low cost che riprende le parole di Luis Sal e ne fa uno slogan pubblicitario: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato, dillo a tutti”. Non è tutto. Nel copy leggiamo: “Per affrontare anche l’imprevisto più selvaggio, senza sorprese”.

Non mancano i meme con Tananai protagonista, catturato in un’espressione spaventata e accompagnato dal testo: “Fedez andando a controllare il canale di Muschio Selvaggio”. Ne avremo ancora a lungo.

