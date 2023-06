Spesso compare nelle nostre reel e nei post su social, ora per un contenuto virale e ora per uno dei suoi nuovi numeri come influencer. Ma chi è Gianluca Vacchi?

Chi è Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi è un imprenditore, influencer, deejay e influencer. Nato a Bologna il 5 agosto 1967, è figlio del fondatore dell’IMA, un’azienda tra i numeri uno nella produzione di macchine automatiche per la realizzazione e il confezionamento di cosmetici, farmaci e alimenti. Laureatosi in Economia e Commercio, lavora nell’azienda di famiglia fino a ventinove anni.

Successivamente crea un brand, GV, specializzato in gioielli, magliette ed emoji. Nel 2007 è coinvolto nell’inchiesta Vallettopoli per alcuni ricatti subìti dal fotografo Fabrizio Corona. Nel 2016 possiede il 30% di IMA, ma è anche indagato per bancarotta fraudolenta per alcune società finanziarie fallite o in liquidazione.

Vacchi è noto al grande pubblico per la sua vita da playboy e per i suoi video virali sui social network, dove mostra il suo stile di vita lussuoso e sfrenato, tra yacht, ville, feste e balli scatenati. Ha più di 20 milioni di follower su Instagram e oltre 3 milioni su TikTok. È stato soprannominato il “Dan Bilzerian italiano“, facile intuire per quale motivo.

Oltre a essere un imprenditore di successo, Vacchi è anche un apprezzato deejay e musicista: ha pubblicato diverse canzoni, tra cui Love, Trump-It e Mueve, che hanno riscosso un grande successo internazionale. Ha anche recitato in alcuni film e serie tv, come Deuce Bigalow – Pu**ano In Saldo, Fuga Da Reuma Park e Luisa Spagnoli.

Vita privata

Vacchi è fidanzato con la modella venezuelana Sharon Fonseca, di 28 anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti nel 2018 sul set di uno dei suoi videoclip e da allora sono inseparabili.

A ottobre 2020 sono diventati genitori della loro prima figlia, Blu Jerusalema Vacchi, che ha subito conquistato i fan con la sua dolcezza. A maggio 2022 è uscito su Prime Video il documentario Mucho Mas, che racconta la loro storia d’amore e la loro vita quotidiana.

Vacchi è molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sua madre, che ha perso a gennaio 2023 dopo una lunga malattia.