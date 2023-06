Inutile girarci intorno: l’app Downdetector è indispensabile in determinati momenti. Quando ci sono down serissimi, problemi di varia natura o solo malfunzionamenti di nicchia a servizi, piattaforme online, social più o meno noti ecco che lo strumento preso in esame oggi ci viene in aiuto chiarendoci quale sia la situazione corrente, in maniera precisa e puntuale. La piattaforma web di Ookla, probabilmente, la conoscono tutti: forse un po’ meno l’applicazione per smartphone, di certo ancora più funzionale e smart.

Funzionamento

L’app Downdetector è presente sua sul Play Store per dispositivi Android che su App Store Apple per iPhone e iPad. Il suo peso è decisamente esiguo ma la cosa non stupisce vista la natura essenziale dello strumento, presto evidenziata di seguito. Il primo aspetto da mettere in evidenza è che, per utilizzare il servizio, non sarà necessaria alcuna registrazione e autenticazione. Dopo l’installazione, saranno previste solo alcune autorizzazioni che Ookla richiede per la raccolta di dati di utilizzo dei servizi e per il corretto funzionamento del servizio.

Chi da sempre utilizza il sito web Downdetecor per verificare la presenza di malfunzionamenti in tempo reale, riconoscerà anche nell’app corrispondente la stessa grafica essenziale e semplicissima del portale. Come primo step da compiere per avere il massimo dallo strumento, sono consigliabili un paio di passaggi. Selezionando il menù principale dell’app simboleggiato dall’icona delle tre bande orizzontali, bisognerà scegliere la voce Impostazioni. Nella relativa scheda, andrà scelta la nazione Italia come quella di riferimento per ricevere le informazioni sui down, attivare le segnalazioni per arresti anomali e magari prevedere che servizi e piattaforme vengano ordinati per il loro stato, proprio per visualizzare sempre i servizi con problemi per primi.

Seguendo i passaggi appena raccontati, l’app Downdetector mostrerà l’elenco di piattaforme, strumenti online, servizi di telefonia, streaming e di altro genere che hanno malfunzionamenti, mostrati in elenco. Esplodendo ogni voce, sarà possibile visualizzare il dettaglio del down. Da un intuitivo e semplice grafico, apparirà subito evidente la gravità dei problemi. Nella relativa schermata si potranno leggere i commenti di altri utenti relativi al guasto o agli errori e naturalmente, inviare una segnalazione personale che contribuirà a determinare lo stato del servizio.

Tra i pochi comandi dell’app Downdetector, va segnalata la possibilità di ricercare lo stato di un servizio per parola chiave di riferimento attraverso un campo apposito. Infine, ogni servizio di particolare interesse potrà essere inserito in una lista di preferiti da consultare più rapidamente, all’occorrenza e secondo i propri interessi.

Usabilità

Come già chiarito in precedenza, l’app Donwdetector appare estremamente semplice e lineare in ogni sua semplice funzione. La grafica identica a quella del portale web omonimo è un punto che gioca a favore della riconoscibilità delle operazioni necessarie per ottenere informazioni su down e malfunzionamenti. Certo gioverebbe qualche elemento aggiuntivo all’interno delle schede relative ai singoli servizi, portali e social. Ad esempio, potrebbe essere linkata, quando disponibile, l’URL ufficiale relativa allo stato del servizio che si sta esaminando.

Per finire, è giusto sottolineare che esiste il servizio Downdetector Enterprise a pagamento. Si tratta di una versione premium dello stesso strumento per ricevere, con un certo anticipo, comunicazioni sui vari disservizi ma il plus ha un costo in abbonamento ed è di certo indicato per professionisti e non certo utenti semplici.

Continua a leggere su optimagazine.com