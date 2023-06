Se si ha intenzione di acquistare un nuovo smartphone Android, può essere utile quest’oggi prendere in considerazione l’offerta presente su Amazon e che riguarda il Samsung Galaxy S22 nella versione Bora Purple e da ben 256GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma dello scorso anno che gode ancora di un ottimo comparto tecnico in grado di competere con gli attuali flagship presenti sul mercato e si può approfittare di un ottimo sconto per acquistarlo ad un prezzo ridotto.

Appare sempre più interessante il Samsung Galaxy S22 con 200 euro di cashback: il prezzo aggiornato

Altra promozione suggestiva, dunque, che fa il paio con quella trattata di recente. Approfondendo l’offerta odierna proposta da Amazon per questo Samsung Galaxy S22 Bora Purple da 256GB di memoria interna, si nota come sia stato applicato uno sconto del 27% sul prezzo da listino di 929 euro, arrivando quindi alla cifra attuale di 675,05 euro. Il risparmio è quindi notevole e tra l’altro Amazon applica anche il cashback di 200 euro se si acquista tale device entro il 25 giugno. Si può approfittare di tale offerta per avere tra le mani un dispositivo di tutto rispetto che non ha nulla da invidiare alla concorrenza.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB... La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e...

Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e le spese di spedizione risultano essere gratuite. Nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S22 Bora Purple da 256GB di memoria interna sarà spedito nelle vostre case. Altro aspetto positivo dell’acquisto su Amazon è la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e non preoccupandosi di dover spendere l’intera cifra in un’unica volta. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di tale top di gamma di stampo Samsung.

Si parte dall’ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici che garantisce un’elevata visibilità all’aperto, la luce del sole non è più un problema. Ottimo anche il comparto fotografico grazie alla presenza di un sensore posteriore principale da 50 megapixel in grado di scattare foto di altissima qualità anche in condizioni di luce non ottimali. Migliorata la batteria da 3700 mAh, ottimizzata al massimo grazie anche al processore realizzato a 4nm. A voi la scelta finale.

