Nel corso del MWC 2023 di febbraio scorso, Realme ha rivelato di lanciare presto a livello globale il nuovo smartphone GT 3 5G 240W. Si tratta di una particolare versione che va a distinguersi per la straordinaria capacità della sua batteria con ricarica rapida da ben 240W. In seguito a diversi mesi dalla presentazione del device, pare che gli utenti indiani avranno presto l’opportunità di acquistare questo fantastico telefono.

Il famoso tipster Paras Guglani ha rivelato un teaser del poster ufficiale del tanto atteso Realme GT 3 5G 240W, suggerendo che il suo lancio globale è fissato per il prossimo mercoledì 14 giugno. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in due eleganti varianti di colore: ovvero Pulse White e Booster Black. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono le specifiche tecniche di questo smartphone. Il device in questione sfoggia un display AMOLED da 6,74 pollici con una risoluzione di 1,5K (2772 x 1240 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Lo schermo mostra anche un’elevata frequenza di campionamento del tocco di 360Hz e una luminosità di picco di 1100 nit. Inoltre, è anche dotato di un foro di perforazione posto centralmente per ospitare la fotocamera frontale, di altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos e uno scanner per le impronte digitali integrato nel display.

Sotto la scocca del Realme GT 3 5G 240W troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 (a 4nm), insieme alla GPU Adreno 730. Il processore è affiancato a opzioni di memoria e archiviazione davvero impressionanti, ossia fino a un massimo di 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 1TB di storage interno UFS 3.1. Il sistema operativo è Android 13 basato sull’interfaccia Realme UI 4.0. Quanto al comparto fotografico, il nuovo Realme GT 3 5G 240W presenta sul retro: un sensore principale Sony IMX890 da 50MP con OIS, affiancato da un ultra-grandangolare da 8MP e un obiettivo per microscopio da 2MP. Frontalmente, la selfie-cam è da 16MP. Il tutto è alimentato dalla potentissima batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC da 240W straordinariamente veloce tramite la porta USB Type-C. Quanto a connettività, lo smartphone offre: dual SIM, 5G, WiFi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e Glonass.

