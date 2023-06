Sembrava già spianata la strada per l’uscita dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 in anticipo per quest’anno ma le carte in tavola sarebbero state appena rimescolate. Nei giorni scorsi, è giunta la conferma ufficiale del keynote di presentazione dei dispositivi foldable per il prossimo 27 giugno in Sud Corea. La novità delle ultime ore invece è che questo non sarebbe l’unico evento dedicato alle ultime novità hardware, ma se ne aggiungerebbe un secondo negli Stati Uniti o in Canada, in programma per il prossimo 11 agosto. L’appuntamento sarebbe in linea con i keynote estivi degli anni scorsi.

In pratica, alla stregua con quanto fa spesso un brand concorrente come Xiaomi, ci sarebbe un primo Unpacked asiatico e un secondo occidentale. La soffiata, riportata anche dal sito di settore SamMobile, lascia intendere che i due momenti possano associarsi anche a strategie di lancio diversificate. Insomma, il via alle vendite potrebbe partire prima in Asia e solo in un secondo momento in occidente, dunque in Europa e in Italia. Sarebbe più che logico andare in questa direzione, visto il secondo evento di presentazione ritardato rispetto al primo.

Se dovesse, in effetti, essere proprio confermata la seconda data di uscita del Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 per il prossimo 11 agosto, allora la vendita dei foldable non si concretizzerà se non un paio di settimane dopo, alla fine del mese di riferimento. Tutto tornerebbe nella norma dei keynote precedenti e i fan dei pieghevoli non beneficerebbero di alcun anticipo. Insieme ai due smartphone, va ricordato, sono attesi anche i Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Buds 3 e infine anche i tablet Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, salvo altre sorprese pure possibili da parte del produttore.

Continua a leggere su optimagazine.com