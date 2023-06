In queste ore, direttamente sull’App Store Apple, è giunto un aggiornamento che include un’importante novità per i gruppi WhatsApp. La versione stabile siglata come la 23.11.78 include un’opzione mai vista per l’invito di nuovi partecipanti all’interno di una chat collettiva. Per quanto nel changelog non se ne faccia menzione, l’informatore WABetaInfo ne ha scovato la presenza in anteprima.

Tutti sanno che per invitare nuovi partecipanti nei gruppi WhatsApp, almeno finora, è dovuto sempre intervenire uno degli amministratori del gruppo. Al contrario, gli sviluppatori hanno lavorato ad un funzione per la quale anche qualsiasi membro della chat collettiva potrà aggiungere appunto un nuovo iscritto. Ne è una riprova lo screen della scheda impostazioni dei gruppi presente in apertura articolo. Come scritto in riferimento al comando specifico, nel caso in cui la voce non sarà attiva, la possibilità di far entrare nuove persone nella conversazione sarà demandata soltanto all’amministratore e nessun altro. Questa implementazione tornerà di certo utile per la gestione di chat piccole e grandi. In particolare, l’amministratore non dovrà farsi carico sempre dell’azione di inclusione di nuovi membri, il cui contatto magari dovrà essere recuperato preventivamente e in qualche modo. L’unico effetto negativo del cambiamento potrebbe tuttavia essere un mancanza di controllo nelle chat.

Per quanto la novità relativa ai gruppi WhatsApp sia stata inclusa in una versione stabile del servizio di messaggistica, va sottolineato che il rilascio della funzione potrebbe essere graduale. Dunque nel caso in cui, andando nelle impostazioni dei gruppi, non comparisse la voce pure evidenziata nella schermata, bisognerà solo portare un po’ di pazienza. Per quanto riguarda la versione Android del servizio di messaggistica non si hanno tempistiche per la stessa funzione, almeno per il momento. Tuttavia questa non mancherà di arrivare pure per tutti coloro che hanno uno smartphone con sistema operativo di Google.

