Sono giorni di gossip massiccio, tra la fine della relazione di Damiano David con Giorgia Soleri e l’avventura tra il cantante romano e Martina Taglienti. I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio appassionato in una discoteca. Nel frattempo, anche Victoria De Angelis ha qualcosa da raccontare: la bassista dei Maneskin è stata immortalata a Formentera insieme a Luna Passos. Ma chi è Luna Passos?

Chi è Luna Passos

Luna Passos è una modella brasiliana di origini olandesi. Nata a Rio de Janeiro, ha una sorella maggiore laureata in medicina cinese. Luna si è affacciata al mondo della moda a livello internazionale in età giovanissima, quando ha iniziato a posare per le migliori agenzie di New York, Parigi, Milano, Londra, Seoul e Barcellona.

Luna Passos ha sfilato per i brand più prestigiosi tra cui gli iconici Yves Saint Laurent, Valentino e Givenchy. Ancora, è apparsa in servizi fotografici per i più importanti magazine del mondo specializzati in moda e lifestyle. Oltre alle passerelle, Luna Passos ha altre passioni tra cui la danza, la pole dance, l’hula hoop, l’arte, la realizzazione di accessori di moda per la quale fa ricorso anche all’uncinetto. Luna è anche una grande amante della fotografia.

Vita privata e sui social

Come detto in apertura, la storia di Luna si incrocia con quella del gossip di questi giorni. Durante il tour dei Maneskin in Europa ha conosciuto la bassista Victoria dei Angelis e le due hanno scoperto da subito una passione reciproca. Luna e Victoria sono state paparazzate a Formentera dove si trovavano per una vacanza romantica.

Usa i social network per lavoro, ma allo stesso tempo tiene costantemente aggiornati i suoi follower documentando le attività tra una sfilata e un servizio fotografico. Luna Passos è alta 175 centimetri, ha i capelli castani chiari e gli occhi scuri. È una ragazza solare, simpatica e rock.