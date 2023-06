Xiaomi è pronta a togliere i veli in Cina agli attesissimi smartphone della serie Xiaomi 14. Stando ai recenti rapporti, questi dispositivi, che dovrebbero arrivare sul mercato a novembre, saranno alimentati dal nuovo e potente processore Snapdragon 8 Gen. 3 di Qualcomm, che a sua volta potrebbe debuttare ad ottobre 2023, forse abbinato a RAM fino a 12GB e uno storage interno fino a 512GB. In modo particolare, si vocifera che sia lo Xiaomi 14 che il 14 Pro presenteranno delle super fotocamere, tra cui una con lente periscopica. Le funzionalità dello zoom periscopico regalano agli utenti prestazioni avanzate di zoom ottico, consentendo loro di catturare soggetti distanti con estrema precisione.

Secondo quanto riferito dal famoso tipster cinese Digital Chat Station, la fotocamera teleobiettivo periscopio di Xiaomi 14 Pro offrirà uno zoom ottico 5x con un’impressionante lunghezza focale di 115mm. Nel frattempo, il suo fratello, Xiaomi 14, sfoggerà una fotocamera teleobiettivo periscopio con zoom ottico 3.9x e una lunghezza focale più corta di 90mm. Precedenti rapporti hanno affermato che, come il precedente Xiaomi 13 Pro, il suo successore sarà dotato sul retro di una tripla fotocamera da 50MP. Il dispositivo dovrebbe includere un sensore primario da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare ed una fotocamera zoom. La fotocamera frontale di Xiaomi 14 Pro supporterà la registrazione video 4K, consentendo selfie e videochiamate di elevata qualità. Quanto allo Xiaomi 14, non sono giunte ancora informazioni per quanto riguarda la configurazione della fotocamera.

Ad alimentare queste varianti ci saranno batterie molto interessanti, con entrambi i modelli che dovrebbero avere una capacità di 5000mAh. Inoltre, le capacità di ricarica saranno diverse tra i modelli: lo Xiaomi 14 supporta la ricarica rapida fino a 90W e la variante Pro offre velocità di ricarica di 120W. I numeri di modello sono stati rivelati per entrambi i dispositivi, con Xiaomi 14 che porta le designazioni 23127PN0CC (Cina) e 23127PN0CG (globale). Mentre lo Xiaomi 14 Pro appartiene ai numeri di modello 23116PN5BC e 23116PN5BG.

Continua a leggere su optimagazine.com