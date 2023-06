Ci sono modelli di iPhone che possono contare su sconti molto interessanti su Amazon e quest’oggi vogliamo segnalarvi una ghiotta offerta che riguarda l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Un modello di qualche tempo fa che però si presenta con un comparto tecnico piuttosto attuale e senza dubbio può ancora competere con i top di gamma di ultima generazione che ritroviamo sul mercato. Approfondendo quanto proposto quest’oggi da Amazon per l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, ecco che tale device può essere acquistato alla cifra finale di 761,90 euro ed è il risultato di uno sconto del 19% applicato sul prezzo da listino di 939 euro.

Torna alla grande l’iPhone 13: attenzione al prezzo nuovamente basso su Amazon da oggi

Dunque, altra promozione dopo quella trattata nei giorni scorsi. Come si può notare c’è un bel risparmio da tenere in considerazione e non è un caso che si parli anche della scelta Amazon di giornata. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, ciò significa che non c’è il rischio che le scorte possano terminare a breve, ma è chiaro come il prezzo possa variare anche del giro di poche ore. Le spese di spedizione sono gratuite e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 13 Mezzanotte arriverà direttamente nelle vostre case.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Amazon permette poi anche l’acquisto a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo iPhone 13 Mezzanotte evidenziamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma molto interessante è anche il comparto fotografico.

Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic e non manca la connettività 5G.

