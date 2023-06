Un bracciale Pandora a 2 euro, tanto più con 3 ciondoli in omaggio, farebbe gola a molti. La finta proposta per l’anniversario Disney per i 100 anni del brand impazza sui social, in particolare Facebook, ma la truffa è praticamente dietro l’angolo e pericolosissima.

Molte donne amano i gioielli Pandora e dunque gli iconici braccialetti da arricchire ad ogni occasione con un ciondolo dedicato. Per questo motivo, il finto annuncio del gioiello messo in vendita a soli 2 euro, insieme a ciondoli con personaggi e simboli della Disney rischia di fare molte vittime. Per quale motivo si è disposti a credere a questa proposta così vantaggiosa, oggi più che mai? In effetti, proprio Disney sta festeggiando in questo 2023 il suo centenario di attività nell’industria dell’intrattenimento con numerose iniziative promozionali che riguardano, ad esempio, i suoi parchi a tema ma anche la sua incredibile quantità di merchandising. Pandora poi, da tempo, ha lanciato la sua collezione Disney (recentemente arricchita anche con i ciondoli celebrativi del lancio del live action “La Sirenetta”). Ecco perché l’annuncio social di una super scontistica riservata ad alcuni fortunati clienti rischia di essere preso sul serio da più di qualche utente, magari un po’ ingenuo.

Nonostante le speranze di molti, un bracciale Pandora a 2 euro non è realtà, tanto più una sua versione speciale per i 100 anni della Disney non è assolutamente accaparrabile a queste speciali condizioni. Credendo nella truffa e visitando il link suggerito per la vendita stracciata, si cadrà nella solita trappola: mettere in mano i propri dati personali, anche quelli della carta di credito o debito, in mano a cybercriminali. Rischiare dunque di vedersi addebitare spese non richieste e dunque avere un danno finanziario più o meno importante. Senza parlare del pericolo concreto di essere bersaglio di continue nuove campagne di raggiri di varia natura.

