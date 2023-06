Che cos’è il maranzivoe? Con Elisa Esposito ritorna la prof delle nuove tendenze e su TikTok ci dà una nuova lezione dopo quella sul corsivoe – che graficamente ha una resa diversa – che già sta facendo parlare, pubblicare e ovviamente discutere.

Se del corsivo sapevamo già tutto a partire dalle scuole elementari, sul maranzivo è doveroso fare una premessa. Elisa Esposito, dopo le polemiche, presenta la sua lezione negli stessi giorni in cui si parla dei maranza, categoria presente nel lessico milanese pressoché da sempre e che indica quei gruppi di giovani solitamente provenienti dalle periferie che si muovono in gruppi numerosi. Legati da un sentimento di fratellanza, spesso creano disordini e si atteggiano ostentando i loro averi.

Da anni il fenomeno è sbarcato su TikTok con challenge che vedono i cosiddetti “maranza” divertirsi ad infastidire il prossimo con aggressioni e scherzi, ma nei fatti ciò che accade al di fuori dei telefonini sono minacce e violenze. Per questo Elisa Esposito presenta il maranzivoe descrivendola come una lingua “più dura e aggressiva” in cui al corsivo di “amio” corrisponde uno stralunato “bro”.

Anche graficamente, se alle vocali del “corsivo” si sovrappone l’umlaut, a quelle del “maranzivo” si sovrappone il macron. I risultati saranno ä per il primo e ā per il secondo. Una pronuncia identica, quindi, ma resa diversamente sul piano grafico. Per meglio calarsi nel suo personaggio satirico, Elisa Esposito indossa un cappelli firmato Gucci per “vestirsi da bro”, altrimenti “non si va da nessuna parte”.

Ecco, quindi, cos’è il “maranzivoe”. Elisa Esposito si appoggia al trend dei “maranza” e l’influencer si prende la libertà di farsi beffe degli stessi, che tra l’altro si starebbero organizzando per un Peschiera 2.0 dopo i disordini del 2022. Probabilmente con il suo video stempera la tensione sull’argomento, ma non si nasconde una certa preoccupazione da parte del pubblico.