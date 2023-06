Cosa sono i canali WhatsApp appena annunciati in via ufficiale, a cosa servono e come funzionano? In queste ore, Mark Zuckerberg (CEO di Meta) ha ufficializzato una nuova funzione per il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo. Alcuni indizi in questa direzione erano già stati scovati in diverse beta Android e iOS ma i primi utenti potranno ora testare la novità e trarne dei benefici.

Cosa sono i canali WhatsApp

Parlare di canali WhatsApp non può che far venire in mente anche i canali Telegram. In effetti, la novità odierna non è dissimile dagli strumenti omonimi della concorrenza. Siamo al cospetto di un servizio che tornerà estremamente utile ad organizzazioni, brand di vario tipo, anche enti pubblici per inviare aggiornamenti e informazioni al pubblico di interesse. Non a caso, proprio i canali WhatsApp rientreranno tutti in una nuova scheda dell’applicazione denominata “Updates” e probabilmente in italiano “Aggiornamenti”. Quest’ultima sarà distinta da quella delle chat, delle chiamate, della community e includerà solo quei canali che, per scelta personale, si è deciso di seguire.

Come funzionano

I canali WhatsApp non hanno limiti di iscritti e chiunque potrà registrarsi a quello preferito. All’interno di WhatsApp è stata prevista una funzione di ricerca proprio di quei canali che potrebbero interessarci, attraverso una specifica denominazione o per argomento e dunque parole chiavi. Tutti gli amministratori dei canali sono anonimi e il loro numero non appare agli utenti registrati. Anche questi ultimi non condividono le loro informazioni personali con nessun altro membro dello stesso channel.

Se si ha particolare timore che iscrivendosi a più canali WhatsApp il servizio di messaggistica si riempirà oltremodo di messaggi, c’è da dire che gli sviluppatori del servizio hanno già pensato ad una soluzione. Tutti i contenuti ricevuti resteranno visibili per non più di 30 giorni e poi saranno archiviati.

Chi può provare i canali WhatsApp

Come raccontato dallo stesso Zuckerberg, i canali WhatsApp sono ora disponibili in anteprima in Colombia e Singapore. Entro la fine dell’anno, la distribuzione della novità raggiungerà proprio tutti i paesi del mondo.

