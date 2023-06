Annalisa ed Elodie, Emma Marrone e Arisa: spuntano oggi in rete i nomi di 4 donne, le 4 possibili conduttrici di Sanremo 2024 che potrebbero affiancare Amadeus in quella che sarà la sua ultima avventura festivaliera. Come confermato dal direttore artistico di recente, infatti, il Festival di Sanremo 2024 sarà l’ultimo che vedrà Amadeus al timone della kermesse.

Cinque anni di seguito possono bastare e lo hanno portato ad eguagliare il record di Festival consecutivi messi a segno da Pippo Baudo. Così, Amadeus, conferma in via ufficiale che nel 2025 sicuramente non ci sarà. Sanremo 2024 sarà dunque l’ultima prova alla guida della kermesse canora dedicata alla musica italiana, almeno per il momento. Il direttore artistico infatti non esclude un ritorno nei prossimi anni, ma non prima di una pausa.

Si rincorrono le voci sulle donne che potrebbero affiancarlo al Festival. Quali saranno le co-conduttrici di Sanremo 2024 e quante? Dagospia rivela le prime indiscrezioni. Si tratterebbe – secondo il sito web – di 4 donne della musica italiana, sul palco del Festival non in gara ma alla guida delle serate. Si tratta di Annalisa, Emma Marrone, Arisa ed Elodie. Da capire l’eventuale suddivisione nel corso degli appuntamenti.

Amadeus potrebbe voler optare per una donna diversa in ognuna delle cinque serate, oppure accogliere queste 4 in ognuna delle serate della competizione. Nel primo caso, rimarrebbe un posto vacante che potrebbe essere quello destinato a Chiara Ferragni. In recenti interviste, infatti, il direttore artistico ha chiarito che l’influencer non sarà fissa sul palco al suo fianco ma ciò non esclude che possa presenziare almeno nella serata inaugurale o nella finalissima.

“Non credo verrebbe per cinque sere, ha già fatto il suo ottimo percorso lo scorso anno”, aveva detto Amadeus. Non è da escludere, invece, la sua presenza in almeno una delle serate.