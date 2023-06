L’aggiornamento Android 14 e quello dell’interfaccia One UI 6.0 (almeno sul Samsung Galaxy S23 e nella sua prima beta) è sempre più vicino. Ora più che mai ne abbiamo l’assoluta certezza grazie ad un passo compiuto nelle ultime ore. Proprio la nuova versione del sistema operativo è ora disponibile per gli smartphone Pixel di Google nella sua beta 3 e la specifica versione ha raggiunto un elevato livello di stabilità, visto che tutte le API per gli sviluppatori e le modifiche relative alle app sono ora definitive. Si tratta dunque di un passo decisivo che molti produttori, compresa Samsung, stavano aspettando e che spiana la strada al prossimo update.

Quanto appena segnalato vuol dire che gli esperti e sviluppatori Samsung, ma anche quelli di altri brand, possono iniziare ad apportare le modifiche necessarie alle loro app e pure implementare le nuove funzionalità abbinate ad Android 14, perché oramai definitive. Vista la forte accelerata appena impressa per l’esperienza software, è più che probabile che la prima versione beta dell’aggiornamento One UI 6.0 (basato su Android 14) arrivi nelle prossime settimane. Già nel recente passato, si era parlato di prima disponibilità di un firmware sperimentale nel mese di luglio. Questa tabella di marcia non risulta affatto azzardata e potrebbe di certo trovare presto conferma, in primis sugli attuali top di gamma Samsung Galaxy S23.

L’interfaccia One UI 6.0 resta (grosso modo) un mistero, visto che non si conoscono ancora i dettagli delle funzioni relative al prossimo aggiornamento. Per quanto riguarda invece la nuova versione del sistema operativo Android 14, questa garantirà tantissime novità. Tra queste le animazioni più intuitive per la navigazione gestuale, il nuovo design Material You+, il formato immagine Ultra HDR, scorciatoie da tastiera più fisiche, statistiche ancora più dettagliate sullo stato della batteria e svariate opzioni di personalizzazione in numerosi contesti.