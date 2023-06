Si conclude Vera 12 su Giallo. Mercoledì 7 giugno va in onda l‘ultimo episodio della dodicesima stagione. La longeva serie tv, trasmessa dal 2011, è l’adattamento televisivo dei romanzi gialli della scrittrice britannica Ann Cleeves.

Ogni episodio è autoconclusivo e vede sempre la protagonista, a protagonista, la detective in pensione Vera Stanhope, alle prese con i casi nella campagna inglese. Nonostante la sua età, la donna è perfettamente in grado di guidare la sua squadra e dirigere le indagini con arguzia e ingegno.

Di seguito, la sinossi dell’episodio 12×04, nonché finale di stagione:

Durante una forte tempesta, Vera si imbatte in una macchina abbandonata con all’interno un neonato. Impossibilitata a telefonare a causa del maltempo, la nostra investigatrice si trova costretta a trovare rifugio nell’ultimo posto in cui avrebbe mai voluto andare…

La tredicesima stagione di Vera è già stata confermata: le riprese sono in corso nel nord-est dell’Inghilterra. La protagonista Brenda Blethyn tornerà a recitare con David Leon, dopo la sua ultima apparizione nella quarta stagione. L’attore riprenderà il ruolo del sergente Joe Ashworth. I due incroceranno di nuovo le strade, anche se non è chiaro per quale motivo il sergente si troverà in città.

Per la tredicesima stagione sono previsti tre episodi, ovviamente autoconclusivi. Secondo le anticipazioni, il primo è intitolato Fast Love, e vede Vera chiamata in una tranquilla stradina di campagna dove un giovane è stato ucciso dopo un apparente incidente stradale dove il colpevole si è dato alla fuga. La sua indagine rivela che la vittima era un commerciante, noto per la sua personalità arrogante e per l’ostilità nei confronti dei rivali. E forse questo comportamento discutibile gli è costato la vita.

Nel cast ritroveremo anche Jon Morrison nei panni dell’agente Kenny Lockhart; Riley Jones nel ruolo dell’agente Mark Edwards e Sarah Kameela Impey torna a interpretare la dottoressa Paula Bennett. New entry di stagione, Rhiannon Clements nei panni dell’ambizioso Steph Duncan.

