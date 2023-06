Sarà disponibile dal 4 agosto su Prime Video la serie Original The Lost Flowers of Alice Hart. Debutterà con 3 episodi, in contemporanea in 240 Paesi e territori del mondo. I restanti 4 episodi (7 in tutto) verranno rilasciati uno a settimana, fino al 1° settembre, quando si concluderà la stagione.

The Lost Flowers of Alice Hart – Trama

The Lost Flowers of Alice Hart è ispirato all’omonimo romanzo best-seller di Holy Ringland. La serie, ambientata in Australia, racconta la storia di Alice, che a 9 anni perde entrambi i genitori in un misterioso incendio e si ritrova a vivere con la nonna June nella sua azienda agricola, la Thornfield flower farm, dove scopre una serie di segreti sulla sua famiglia. Cresciuta tra le difficoltà e i traumi del suo passato, Alice si troverà a dover combattere per la sua vita contro l’uomo che ama.

The Lost Flowers of Alice Hart – Cast

The Lost Flowers of Alice Hart è una produzione Amazon Studios, Made Up Stories e Fifth Season. I produttori esecutivi sono Jodi Matterson, Bruna Papandrea e Steve Hutensky di Made Up Stories, con Sigourney Weaver, che è anche interprete, Sarah Lambert, che ricopre anche il ruolo di showrunner, e Glendyn Ivin, regista di tutti gli episodi.

Il cast stellare di The Lost Flowers of Alice Hart, oltre alla pluripremiata Sigourney Weaver, include Asher Keddie, vincitore di un Golden Globe), Leah Purcell, vincitrice di due AACTA Awards (premio cinematografico australiano), Alycia Debnam-Carey, Frankie Adams, Alexander England, Charlie Vickers, Tilda Cobham-Hervey, Sebastian Zurita, Alyla Browne e Xavier Samuel.

