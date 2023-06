Parte il tour 2023 di Tiziano Ferro negli stadi. Finalmente, dopo anni di silenzio live, Tiziano Ferro torna sul palco degli stadi, quelli che avrebbe dovuto toccare già nel 2020, i cui appuntamenti sono stati prima rimandati e poi annullati causa Covid-19. I concerti sono ripartiti già lo scorso anno ma Tiziano Ferro se n’è preso uno in più per calarsi nella nuova vita da papà e per lavorare al nuovo progetto discografico di inediti, rilasciato sul finire del 2022.

Il Mondo è Nostro, questo il titolo dell’ultimo disco, troverà sicuramente posto in scaletta, seppur limitato. Nella scaletta di Tiziano Ferro per il tour 2023 infatti ci saranno canzoni provenienti da tutta la sua carriera, con singoli estratti da ogni album rilasciato nel suo percorso.

Non mancano i successi storici di Tiziano Ferro, in primis Xdono, il brano che ce lo ha fatto conoscere. C’è qualche cover, cover Rimmel e La Fine, brani a cui Tiziano Ferro ha messo mano (e rimesso voce) negli scorsi anni, divenuti suoi cavalli di battaglia. Non manca sicuramente il nuovo singolo estivo, Destinazione Mare, insieme a quello della scorsa estate con Jovanotti, Balla Per Me.

Il tour 2023 di Tiziano Ferro parte mercoledì 7 giugno dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, farà tappa allo Stadio San Siro di Milano per 3 date a giugno e anche allo Stadio Olimpico di Roma per un doppio appuntamento. Tutti i concerti di Tiziano Ferro nel 2023

La scaletta di Tiziano Ferro per il tour 2023

ACCETTO MIRACOLI

BUONA (CATTIVA) SORTE

LA DIFFERENZA TRA ME E TE

SERE NERE

HAI DELLE ISOLE NEGLI OCCHI

IL MONDO È NOSTRO

TI SCATTERÒ UNA FOTO

RIMMEL

XDONO

IMBRANATO

INDIETRO

DESTINAZIONE MARE

L’AMORE È UNA COSA SEMPLICE

ED ERO CONTENTISSIMO

STOP DIMENTICA

E RAFFAELLA È MIA

BALLA PER ME

IL REGALO PIÙ GRANDE

ALLA MIA ETÀ

L’ULTIMA NOTTE AL MONDO

PER DIRTI CIAO

TI VOGLIO BENE

LA VITA SPLENDIDA

AMICI PER ERRORE

IN MEZZO A QUESTO INVERNO

INCANTO

LA FINE

IL CONFORTO

LA PRIMA FESTA DEL PAPÀ

POTREMMO RITORNARE

È FUORI E BUIO

Bis:

LO STADIO

NON ME LO SO SPIEGARE

IL SOLE ESISTE PER TUTTI

ROSSO RELATIVO