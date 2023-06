L’idea di organizzare un party dei Sex Pistols sul Tamigi è tutta di Malcolm McLaren, e l’attimo è propizio: a Westminster si celebra il Giubileo D’Argento della Regina Elisabetta II, Johnny Rotten e soci hanno da poco lanciato il singolo God Save The Queen e quel brano si colloca perfettamente in un momento storico.

McLaren imbastisce un concerto-evento in una barca chiamata proprio “Queen Elizabeth”, installa amplificatori potenti, mette i Pistols sul palchetto improvvisato e carica una serie di personaggi dell’entourage insieme a una troupe cinematografica. È il 7 giugno 1977 e in quel modo i Sex Pistols sferranno l’attacco frontale contro “the fascist regime” mentre a Westminster tintinnano bicchieri e s’inchinano tutti in nome del Commonwealth.

La scaletta di quella sera non è chiara a tutti, c’è chi dice che i Sex Pistols abbiano suonato proprio God Save The Queen e c’è chi lo nega, ma è opinione comune che tra le tre canzoni in lista ci siano Anarchy In The UK e Pretty Vacant. La musica esplode a tutto volume e quel party non piace certamente alla polizia fluviale. La barca si ferma quando scoppia una rissa tra Jah Wobble – futuro bassista dei Public Image Ltd. – e un cameramen. Insomma, scoppia il caos com’è consueto quando si stratta della squadra di Rotten.

La polizia fluviale interviene e iniziano gli arresti, con la band che – scrivono in molti – riesce a cavarsela dandosi alla macchia. McLaren grida in faccia ad un poliziotto mentre viene fatto scendere dall’imbarcazione. Fine della festa, ma obiettivo raggiunto: se fino a quel momento i Pistols vengono snobbati dai più, se prima God Save The Queen è stata ostracizzata dalla radio, adesso le vendite registrano un picco notevole che fa sudare freddo pure a Rod Stewart che in quel periodo domina le classifiche con I Don’t Want To Talk About It.