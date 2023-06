Perry Mason cancellato: HBO ha deciso di non rinnovare per una terza stagione la serie tv, che ha visto nel cast Matthew Rhys. Il prequel, che racconta le gesta dell’iconico personaggio prima di diventare il celebre avvocato, è stato prodotto da Robert Downey Jr. e Susan Downey del Team Downey.

“Siamo estremamente grati per il notevole lavoro di Matthew Rhys, per il cast e la troupe di Perry Mason per la loro rivisitazione di un franchise così prezioso e leggendario”, ha dichiarato HBO in una dichiarazione inviata alla stampa americana. “Anche se non andremo avanti con un’altra stagione della serie, siamo entusiasti di continuare a lavorare con i brillanti talenti del Team Downey su progetti futuri”.

Robert Downey Jr. si era detto abbastanza ottimista su una terza stagione, anche se ha lasciato intendere che il destino della serie spettava alla HBO: “Penso che Matthew e tutte le altre persone che lo popolano davanti allo schermo, e tutte quelle dietro le quinte, abbiano costruito questo mondo incredibile di cui so che potremmo continuare a raccontare storie davvero interessanti. Mentirei se non dicessimo che abbiamo sicuramente parlato a lungo con Michael di una terza stagione. Ma il nostro destino è nelle mani di altri”.

Francesca Orsi, a capo delle serie drama su HBO, ha dichiarato che il rinnovo di Perry Mason dipendeva anche dal budget.

Perry Mason cancellato, ma la serie tv potrà comunque competere per i premi HBO. La prima stagione ha ottenuto quattro nomination agli Emmy, tra cui quella di attore protagonista in una serie drammatica per Rhys.

Nella seconda stagione, ambientata nel peggior anno della Depressione, Perry (Rhys) e Della (Juliet Rylance) perseguono cause civili invece del tumultuoso lavoro che il diritto penale comporta. Un caso aperto e chiuso si abbatte sulla città di Los Angeles e la ricerca della giustizia da parte di Perry rivela che non tutto è sempre come sembra. Il finale della seconda stagione si è concluso con un cliffhanger.

Jack Amiel e Michael Begler sono gli scrittori e co-showrunner. La serie è basata sui personaggi creati da Erle Stanley Gardner.

“Siamo davvero orgogliosi di Perry Mason e abbiamo adorato lavorare con il Team Downey e Michael Begler in questa stagione dello show”, ha detto la Orsi. “Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato per la seconda stagione.”

Il HBO e il Team Downey producono la loro prossima serie, The Sympathizer, in cui Downey Jr. interpreta quattro personaggi.

In Italia, Perry Mason va in onda su Rai4.

