Era stata ampiamente anticipata la data di uscita del Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 ma ora abbiamo l’assoluta ufficialità dell’appuntamento per il prossimo evento Unpacked del produttore. Questo cadrà il giorno 27 luglio, esattamente quando molti informatori (negli scorsi mesi) avevano collocato la presentazione.

L’evento di lancio arriverà leggermente in anticipo rispetto al solito. In effetti, gli eventi Unpacked estivi degli scorsi anni si sono sempre svolti nel mese di agosto e non prima. Quest’anno si è preferito invece muoversi prima per l’uscita dei dispositivi pieghevoli che di certo verranno messi in vendita anche con qualche settimana di anticipo. Il tutto probabilmente è stato pensato per ottenere nuovo slancio dai ricavi della commercializzazione preventiva.

Il nuovo corso delle cose per il produttore non investe soltanto la data di uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 anticipata. In effetti, Samsung ha anche deciso di cambiare la sua location fisica per la presentazione dei suoi dispositivi di punta. Niente Europa (in particolare Spagna, come in passato) ma neanche New York o San Francisco negli Stati uniti. L’evento Galaxy Unpacked si terrà in Corea del Sud, in particolare al COEX, un centro congressi a Samseong-dong, nella regione Gangnam. Il posto è stato accuratamente scelto perché considerato il giusto incrocio tra l’area Teheran-ro, hub per startup innovative e Bongeunsa, luogo che ospita un tempio buddista. Proprio secondo TM Roh, presidente e capo di Samsung MX (Mobile eXperience), la location prescelta si propone come il giusto mix tra passato, presente e futuro: La filosofia in uso è la stessa con la quale si identifica da tempo anche la capitale della Corea del Sud, ovvero Seoul.

Insieme all’uscita dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5, al prossimo evento del 27 luglio dovrebbe giungere anche altro hardware. Per gli smartwatch quasi certa è la presentazione del Samsung Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic. Per l’universo tablet infine, sarebbe la volta dei Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.