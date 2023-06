Ci sono alcuni spunti molto interessanti da prendere in esame oggi, per tutti coloro che da tempo stavano aspettando l’occasione di inviare foto ad alta qualità tramite WhatsApp. Si tratta di un servizio che da tempo risulta disponibile attraverso app competitor, come nel caso di Telegram, al punto che la richiesta da tempo gravita sui social affinché si potesse in qualche modo cancellare questo gap. Dunque, dopo la svolta dei messaggi temporanei che abbiamo preso in esame di recente anche sul nostro magazine, finalmente è possibile concentrarsi su altri aspetti riguardanti lo sviluppo della suddetta applicazione.

Cosa sappiamo sulla possibilità di mandare foto ad alta qualità su WhatsApp: nuovo aggiornamento in arrivo

Quali sono gli elementi da prendere in esame oggi per tutti coloro che desiderano inviare foto ad alta qualità su WhatsApp dopo l’aggiornamento di oggi? In attesa che tutti siano abiliati a mandare immagini del genere, potrete percepire l’aggiunta della funzione quando vi ritroverete al cospetto di nuove opzioni di modifica in alto nella schermata di anteprima di invio della foto. Nello specifico, coloro che decideranno di selezionare un’immagine di grandi dimensioni, automaticamente invieranno un contenuto contrassegnato dal logo “HD” in basso a sinistra.

Insomma, il destinatario verrà informato, fermo restando che al momento la medesima funzione pare non sia ancora stata implementata per l’invio di video con WhatsApp. Ci sarà comunque una compressione della foto, è meglio essere chiari sotto questo punto di vista, ma in misura davvero ridotta rispetto al contenuto originale. Secondo le informazioni diffuse oggi da WABetaInfo, al momento la novità è disponbile per i tester che hanno scaricato l’ultima versione di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store, senza dimenticare WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight.

In ogni caso, il nuovo aggiornamento WhatsApp sarà a strettissimi giro disponibile per tutti.