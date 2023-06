Circa una settimana fa, sono stati lanciati in Cina gli smartphone della serie Honor 90; la serie è composta da due modelli, Honor 90 e 90 Pro. In un comunicato stampa ufficiale, il produttore cinese ha emanato un annuncio che riguarda la disponibilità internazionale dei propri dispositivi dotati di GMS (Google Mobile Services). Inoltre, gli Honor 90 5G e 90 Lite 5G saranno presto lanciati in via ufficiale anche nei mercati europei, come recentemente dichiarato sul sito web francese di Honor.

Il sito francese del brand ha rivelato solo i nomi dei modelli di questi due dispositivi senza tirare in causa alcun dettaglio sulle specifiche o sul design; tuttavia, possiamo farvi indicazioni sul design dell’Honor 90 Lite 5G. I rendering mostrano il device in tre varianti di colore: blu, nero e argento; frontalmente, la fotocamera selfie è situata in un foro di perforazione, posto centralmente e circondato da cornici minime sia nella zona superiore che laterale, mentre la cornice inferiore è leggermente più grande. Sul retro, il telefono presenta una configurazione a tripla fotocamera, caratterizzata da un sensore principale da 100MP accompagnato da un flash LED.

In merito ai rendering emersi, l’Honor 90 Lite 5G sembra avere somiglianze con l’Honor X50i 5G, rilasciato già in Cina. Un’evidente differenza della versione Lite riguarda la sua configurazione a tripla fotocamera sul retro, che lo distingue appunto dall’Honor X50i 5G. Tuttavia, ci aspettiamo miglioramenti in generale per l’Honor 90 Lite 5G come ad esempio: un display FHD+ con refresh rate a 90Hz, anche se con più probabilità ci sarà un pannello LCD. Inoltre, è possibile che il device sia alimentato dal processore entry-level aggiornato, ossia il Qualcomm Snapdragon 695 oppure dal Soc Dimensity 6020. Ad ogni modo, dobbiamo solo attendere ulteriori dettagli ufficiali, che, tra l’altro, dovrebbero emergere man mano che si avvicina il lancio.

