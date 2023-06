Forse non proprio tutti sanno che provare la beta iOS 17 è già possibile senza essere sviluppatori e senza aver preventivamente aderito ad un programma come tester. Apple ha cambiato le carte in tavola per il suo ultimo aggiornamento software, rendendo immediatamente alla portata di tutti (almeno quelli che vorranno) la sua ultima versione dell’OS proprietario.

Chiariamo bene che, fino a questo momento, per testare una beta erano possibili due strade ufficiali: far parte del developer program come esperto e pagare un abbonamento annuale di 99 dollari o attendere l’apertura della beta pubblica, almeno nel mese successivo alla tradizionale WWDC. Ora Apple ha reso disponibile una procedura sicura e riconosciuta per tutti coloro che non vedono l’ora di provare qualsiasi novità dell’aggiornamento software. I passaggi da compiere sono quelli riportati di seguito.

La prima cosa da fare sarà quella di registrarsi al sito degli sviluppatori. Direttamente dal browser del proprio iPhone supportato dall’aggiornamento. Bisognerò aprire il sito developer.apple.com/account ed inserire il proprio Apple ID. Subito dopo, si potrà chiudere Safari e seguire il seguente percorso: Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Aggiornamenti Beta. Nella scheda di arrivo, l’Apple ID proprietario dovrebbe comparire nella parte bassa della schermata e andrà solo selezionata la voce “iOS 17 Developer Beta”. Per concludere, andrà scelta la classica freccia in alto a sinistra per tornare indietro e ricaricate la pagina: in quest’ultima sarà verificata la presenza di nuovi aggiornamenti e dunque si potrà procedere all’installazione del firmware sperimentale.

Nonostante la procedura per provare la prima beta di iOS 17 sia diventata estremamente semplice, non vanno dimenticati alcuni suggerimenti. L’aggiornamento attuale è sperimentale. Includerà di certo dei bug e potrebbe consumare molto la batteria del telefono. Sarebbe dunque il caso di non optare per una simile soluzione su un telefono principale. In ogni caso, ancor prima dell’update, sarà sempre il caso di effettuare una copia di backup di tutti i propri contenuti.

