La serie Samsung Galaxy S21 è tra le numerose linee di smartphone Samsung che dovrebbero ricevere l’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14. Il trio di ammiraglie Samsung Galaxy S21 è arrivato sul mercato nel gennaio 2021 e sono idonee per quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo grazie alla politica del firmware aggiornata di Samsung. Solo Samsung sa quando la serie Samsung Galaxy S21 riceverà la One UI 6.0, anzi potremmo addirittura dire che anche la società sudcoreana è probabilmente incerta sulla data di rilascio del firmware al momento della stesura di questo articolo.

Come riportato da “SamMobile“, se siete utenti dei Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra o S21 FE, o se volete tenervi aggiornati circa lo sviluppo della One UI 6.0 per la serie di punta del 2021 ed il telefono 2022 Fan Edition, vi consigliamo di leggere gli spunti a seguire. Al 30 maggio 2023 non c’erano molte informazioni sulla disponibilità dell’aggiornamento pubblico di Android 14 con la One UI 6.0 per la serie Samsung Galaxy S21. Se il periodo di rilascio dell’aggiornamento alla One UI 5.0 per la serie Samsung Galaxy S20 lo scorso anno è indicativo, il trio dei Samsung Galaxy S21 potrebbe ottenere la One UI 6.0 a novembre 2023.

Il colosso di Seul deve ancora annunciare i suoi piani per l’imminente programma beta di Android 14 con One UI 6.0. In teoria, la serie Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere invitata ad un programma beta in Paesi selezionati entro la fine dell’anno. Come punto di riferimento, la serie Samsung Galaxy S20 è stata aggiunta al programma beta One UI 5.0 nel settembre 2022. Un periodo di tempo simile potrebbe applicarsi quest’anno alla beta della One UI 6.0 per la serie Samsung Galaxy S21. Lo scorso anno il produttore asiatico non ha invitato gli utenti del Samsung Galaxy S21 FE al programma beta della One UI 5.0, quindi è probabile che quest’anno non lo farà per la beta della One UI 6.0. Tecnicamente, il device è idoneo per l’aggiornamento pubblico di Android 14. Ancora una volta, utilizzando il Galaxy S20 FE e la One UI 5.0 come punto di riferimento, il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe ottenere l’aggiornamento stabile di Android 14 One UI 6.0 a novembre di quest’anno.

