Amadeus su Sanremo 2024 conferma che sarà direttore artistico e conduttore della kermesse ma che sarà anche il suo ultimo Festival. Del resto ne ha fatti 5 di seguito, un numero che lo porta ad eguagliare Pippo Baudo e Mike Bongiorno, un onore per Amadeus.

Intervistato dal Fatto Quotidiano conferma che nel 2025 non sarà alla guida del Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo 2024 sarà l’ultimo, almeno per ora. Amadeus infatti lascia una porta aperta nei confronti della kermesse ma spiega che per il momento l’esigenza è quella di fermarsi.

Cinque di seguito, del resto, sono già abbastanza. Il sesto sarebbe fuori luogo per il presentatore che ha dato sempre grande spazio alle canzoni ma che rischierebbe di lavorare ancora ad un programma “già visto”. Dopo 5 anni alla guida di Sanremo, dunque, Amadeus annuncia ufficialmente di volersi fermare. In futuro potrebbe valutare un ritorno, ma non sicuramente nel 2025.

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”, le parole di Amadeus su Sanremo 2024. Da capire chi potrebbe sostituirlo alla guida della kermesse per eccellenza della musica italiana. Intanto, Amadeus lavorerà per preparare il Festival del prossimo anno, a partire da settembre.

Fronte ospiti e co-conduttori non ha ancora le idee chiare ma Chiara Ferragni è da considerarsi smentita, almeno come presenza fissa. Si vociferava infatti che potesse essere sul palco tutte le sere, ma Amadeus dice: “Non credo verrebbe per cinque sere, ha già fatto il suo ottimo percorso lo scorso anno”. Non è da escludere, invece, la sua presenza in almeno una delle serate.