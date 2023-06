Ottimo sconto su Amazon per quanto concerne il Samsung Galaxy S23, ultimo top di gamma presentato dall’azienda sudcoreana, che può essere acquistato ad un prezzo più basso. Parliamo di un flagship che è approdato sul mercato con un costo che si aggirava intorno ai mille euro, infatti ormai Samsung sembra seguire molto la concorrente Apple quando si parla di prezzi dei top di gamma. Rispetto però ai modelli dell’azienda di Cupertino, gli smartphone Android di stampo Samsung possono contare su sconti più elevati che permettono di abbassare il prezzo già a dopo pochi mesi dal loro approdo sul mercato.

Ulteriormente interessante la promozione di oggi per il Samsung Galaxy S23: spunta il cashback di 100 euro

Dunque, non solo accessori in promozione, come osservato ieri con un altro articolo. Vediamo a questo punto l’offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S23 nella versione Phantom Black da 128GB di memoria interna. Tale flagship si ritrova a poter contare su uno sconto del 20%, applicato sul prezzo da listino di 979 euro. Ecco quindi che il costo attuale su Amazon di questo Galaxy S23 risulta essere di 779,90 euro. Si ha modo di poter risparmiare un bel gruzzoletto e siamo sicuri che questo tipo di offerta potrà attirare quanti più utenti possibili, soprattutto coloro che erano ancora indecisi se fare o meno tale acquisto. Tra l’altro, con 100 euro di cashback una volta registrato l’acquisto sul sito di Samsung.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimo tempo questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case. Si può sfruttare anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando la possibilità a più utenti di approfittare di tale sconto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S23 ricordiamo la presenza di un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X e la presenza di un comparto hardware di ultima generazione grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2.1.

Questo device è supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, ma non manca nemmeno una super fotocamera posteriore con sensore grandangolare principale da 50 megapixel. All’interno della confezione ritroviamo il caricatore da 25W. Insomma un affare da non lasciarsi scappare.