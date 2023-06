Uno dei maestri più celebri del cinema horror è tornato dietro la macchina da presa per dirigere la serie TV Suburban Screams. John Carpenter, regista e sceneggiatore statunitense che ha scritto la storia con pellicole cult come Halloween, Fog, La cosa, 1997: Fuga da New York e Grosso guaio a Chinatown, era fermo dal 2010. Il suo ultimo titolo è stato The Ward – Il reparto, del 2010.

A dare la notizia è stato lo stesso Carpenter in occasione del Texas Frightmare, convention tra le più importanti per quanto riguarda il mondo dell’horror. Stando a quanto ha raccontato ai fan, il regista, ora 75enne, avrebbe gestito le riprese completamente da remoto, senza mai presenziare il set. “Le riprese si sono svolte a Praga, ed io l’ho diretta seduto sul mio divano. Posso dire che è stato fantastico” ha detto John Carpenter.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su Suburban Screams. Secondo quanto filtra potrebbe trattarsi di una serie antologica, ovvero in cui ogni episodio ha una storia a sé stante, con personaggi e ambientazioni sempre differenti.

