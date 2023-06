Sex and City spegne le prime venticinque candeline. Arriva al quarto di secolo Sex and City una delle serie più iconiche della storia televisiva di fine primo millennio. La giornalista Carrie e le altre tre protagoniste di Sex and City comparvero per la prima volta il 6 giugno 1998 su HBO. Furono sei stagioni e 94 episodi capaci d’inchiodare ai teleschermi miliardi di persone in tutto il mondo.

Ci misero poco la protagonista narrante e le sue amiche Samatha, Charlotte, Miranda a diventare un fenomeno mondiale. Sex and City dopo aver conquistato gli Stati Uniti s’impose in tutto il mondo non solo per la sua qualità artistica. Sex and City va in onda dopo gli anni drammatici dell’AIDS. Mancano tre anni all’attentato dell’11 Settembre e dieci alla grande crisi economica. I social praticamente non esistevano ma le protagoniste di Sex and City erano influencer ante litteram.

Le ragazze , che in realtà sono donne adulte, diventano le eroine della conquistata libertà. Sono belle, ricche, dominanti, eterne Peter Pan. Amano piacersi e piacere in una girandola super glamour di bar e ristoranti alla moda, abiti e scarpe griffati, corteggiatori ricchissimi. Le protagoniste di Sex and City erano la rappresentazione di tutto quello che avrebbe voluto esser una “casalinga disperata” e mai aveva osato sognare.

Nelle 96 puntate, Sex and City mettono in scena una sessualità plateale ed esibita, affrontano il cambiamento dell’età, provano ad imbastire relazioni stabili ed a creare famiglie. Ed è a questo punto che cade l’inganno. Dietro la patina fashion emergono veri e propri drammi relazionali e personali. In fondo le quattro super amiche di Sex and City sono tremendamente sole e si confronto con i comuni fallimenti quotidiani. Salvo poi rituffarsi nell’euforia effimera dell’ennesimo party e dell’ennesimo incontro.

Il mondo di Sex and City ormai non esiste più ed anche quello che è venuto dopo le serie originali , con le identiche protagoniste, non convince. Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda non esistono più. Ed oggi sarebbero stritolate da un’adolescente su tik-tok. Rivedere gli episodi sarà pure da boomer ma è anche un meraviglioso esercizio di nostalgia. Un lacrimone per quel che poteva esser e non è stato in una Manhattan sempre frenetica. E chissà che prima o poi tra la Quinta Strada e Times Square non spunti all’improvviso il favoloso quartetto?

