Dopo le voci giunte in Rete la scorsa settimana, adesso il nuovo Samsung Galaxy F54 5G è stato lanciato in via ufficiale. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme tutti i dettagli del nuovo middle-range, tra cui: specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Iniziamo nel dire che il Samsung Galaxy F54 5G è molto simile al Galaxy M54 5G, già in vendita in diversi mercati. Quanto alle specifiche, il device presenta un display FullHD+ Super AMOLED da 6,7 pollici dotato di un foro di perforazione posto al centro con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 1380 di Samsung, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Gli utenti possono anche estendere la memoria utilizzando lo slot per schede microSD dedicato. Per la biometria, utilizza un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Quanto all’autonomia lo smartphone possiede una batteria da 6000mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 25W. Inoltre, sono presenti le seguenti connettività: speaker stereo, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, GPS, supporto Dual SIM 5G ed una porta Type-C.

Lato software il nuovo Samsung Galaxy F54 5G sfrutta il sistema operativo Android 13 con interfaccia One UI 5.1, inoltre, il device riceverà 4 major aggiornamenti e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Il comparto fotografico offre una tripla configurazione della fotocamera posteriore che comprende: un sensore grandangolare primario da 108MP con OIS, un ultra.wide da 8MP e un macro da 2MP. Sulla parte anteriore, il middle-range ospita uno snapper selfie da 32MP all’interno del foro di perforazione. In merito al prezzo e alla disponibilità, l’unica variante da 8 + 256 GB costa 27999 rupie indiane, che al cambio corrisponde a circa 316 euro. Il telefono verrà venduto nelle opzioni di colore Meteor Blue o Stardust Silver ed è stato lanciato in India, mentre nell’area occidentale è giunto in Italia con il nome di A54.

