A Viva Rai2 quest’anno c’è stato un grande assente: Marco Mengoni. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 non è passato da Fiorello su Rai2. A nulla sono valse le richieste dei fan che via Twitter avevano ripetutamente chiesto a Fiorello di accogliere Marco Mengoni nel suo programma sul secondo canale Rai. Richieste, però, che non sono passate né inosservate né inascoltate. Il conduttore infatti adesso fa chiarezza.

Tanti erano coloro che avrebbero voluto vedere Marco Mengoni su Rai2 ospite di Fiorello, per una manciata di minuti all’insegna della simpatia e della spensieratezza, di quel buonumore mattutino di cui c’è tanto bisogno. Non è stato possibile, e a chi ipotizza che sia stato Fiorello a non bussare alla porta di Mengoni, il conduttore adesso risponde via Twitter.

Marco Mengoni è stato ripetutamente invitato come ospite musicale di Viva Rai2 ma non ha mai dato risposta affermativa. Fiorello allora sdrammatizza. Ci scherza su via Twitter e dice: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo”. Menziona il management dell’artista, quasi a volerlo coinvolgere nella discussione.

Tra impegni vari in Italia e all’estero, concerti ed esibizioni in Europa e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, Marco Mengoni ha anche dovuto lavorare alla terza parte del progetto discografico Materia. Ha rilasciato infatti Materia (Prisma) solo di recente. Tante saranno state sicuramente le richieste giunte all’artista di Ronciglione che, però, per chiari motivi non ha potuto accogliere l’invito di tutti… O magari davvero non è così tanto mattutino da svegliarsi alle 5 per raggiungere Fiorello!

Non resta che sperare di vederlo nella prossima stagione di Viva Rai2, con Fiorello sul secondo canale Rai.