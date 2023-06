Purtroppo in questo martedì 6 giugno non funziona Outlook e tutti i servizi Microsoft 365 mostrano seri problemi. La suite di programmi online che include la posta elettronica, ma anche Word, Excel (e non solo) è inaccessibile a centinaia e centinaia di persone in Italia ma anche nel resto del mondo. Quanto accade in questa giornata segue un down più che serio di scena solo nel pomeriggio di ieri. Cosa sta dunque succedendo? Esistono dei feedback ufficiali sullo status del servizio?

Il portale Downdetector ci restituisce l’assoluta gravità del problema. In effetti, un po’ prima delle ore 10 odierne in Italia, c’è stata una vera e propria impennata di segnalazioni di problemi con la suite molto nota e anche tanto utilizzata. Se non funzione Outlook ma neanche si riesce ad accedere a programmi online come quelli per l’elaborazione di testi e di fogli di calcolo, la causa è forse da ricercare nel grosso down accorso solo poche ore fa. Come già accennato, nel pomeriggio di ieri, tutti i servizi Microsoft non sono stati accessibili agli utenti di tutto il mondo per ore. Qualcosa di molto simile sta accadendo anche in questa mattinata di inizio mese. A nulla valgono gli svariati tentativi e neanche i test effettuati su dispositivi diversi.

Cosa dice Microsoft a proposito dei problemi acclarati? L’azienda di Redmond ha ammesso, almeno nella tarda serata di ieri, che alcuni errori tecnici hanno decisamente mandato in tilt la maggior parte dei suoi servizi online. Una serie di interventi di manutenzione straordinaria hanno poi portato ad un ripristino della situazione. Peccato che, di nuovo questa mattina, la normale funzionalità dei programmi online sia stata ancora una volta messa in discussione per i problemi raccontati. In merito a quest’ultima vicenda, purtroppo, lo staff di supporto Microsoft non si è ancora pronunciata e il riscontro più recente sul down è quello di 7 ore fa.