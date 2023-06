Gli iPhone compatibili con iOS 17 non sono affatto pochi, eppure una buona fetta di melafonini un po’ più datati resterà a secco dell’ultimo aggiornamento Apple, con sommo rammarico dei proprietari di questi dispositivi. In questo articolo, è riportata la lista esatta degli smartphone pronti a ricevere anche la nuova fatica software e di quelli che, inesorabilmente, resteranno fermi a iOS 16, fermo restando qualche firmware di sicurezza rilasciato dall’azienda di Cupertino in caso di necessità.

Partiamo dall’elenco ufficiale degli iPhone compatibili con iOS 17. I melafonini più datati che sono supportati dall’ultimo aggiornamento sono l’iPhone XS, l’iPhone XS Max e l’iPhone XR. Tutti i dispositivi lanciati più recentemente da Apple compiranno il nuovo passaggio software e dunque l’iPhone 11, l’iPhone SE del 2020, l’iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Ancora, sono beneficiari dell’update anche l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro e pure l’iPhone SE (2022). Non potevano di certo mancare all’appello neanche tutti gli ultimi iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e Pro Max.

Quali sono invece gli iPhone non compatibili con iOS 17? Era già stato ipotizzato, ma ora si è ottenuta l’assoluta certezza che molti melafonini ancora tanto diffusi globalmente non riceveranno più alcun update. Nulla da fare dunque per gli iPhone X e pure per gli iPhone 8 e 8 Plus. Naturalmente nessun altro dispositivo precedente otterrà l’ulteriore versione del sistema operativo Apple ma la cosa non stupisce affatto. Gli iPhone 7 e 7 Plus per non parlare degli iPhone 6S Plus in modo particolare erano già rimasti fuori dall’update iOS 16 del 2022.

La prima beta agli sviluppatori di iOS 17 è stata già distribuita nelle scorse ore. Il programma sperimentale dovrebbe partire invece a luglio per gli utenti semplici che vorranno partecipare a questa fase di test. La versione finale dell’aggiornamento non arriverà prima di settembre, in associazione al lancio dei nuovi iPhone 15.

