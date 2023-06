Chi vuole acquistare i peli delle ascelle di Maria Sofia Federico? L’influencer e sedicente sex worker ha appena messo in vendita il singolare prodotto per fare beneficenza. Lo ha annunciato lei stessa su TikTok, ospite del canale de La Diva Del Tubo, dove quest’ultima ha depilato le ascelle dell’amica per far partire l’iniziativa.

Proprio la Diva ha parlato di “trash che incontra l’attivismo“, e di attivismo è già pieno il profilo Instagram di Maria Sofia Federico. Maria Sofia Federico, infatti, ha scelto di coniugare il trash già presente sui social – e chi è figlio di Matteo Montesi e Giuseppe Simone può confermarlo – e il bene della collettività. Il ricavato dei suoi peli in vendita, infatti, verrà devoluto ad un rifugio per animali.

Per promuovere l’iniziativa, Maria Sofia Federico ha detto:

“Sono sempre stata pro alla possibilità di scegliere per il proprio corpo e personalmente non mi sono mai depilata per pigrizia, non con il preciso scopo di mandare un messaggio. Sono stata comunque costretta a sensibilizzare sul tema in risposta alla mia esperienza personale, perché non posso uscire per strada o banalmente pubblicare una mia foto senza essere chiamata scimmia”.

Quindi: “Quale modo migliore per farlo se non donare i soldi del divertimento di qualcuno a un santuario che protegge le specie non umane?”.

Un’iniziativa benefica, quindi, lanciata da Maria Sofia Federico per sensibilizzare i follower sull’attivismo senza annoiarli con discorsi motivazionali o troppo seri: il trash come mezzo di comunicazione, del resto, è ciò che realmente funziona sui social.

Maria Sofia Federico, come detto in apertura, dopo la partecipazione a Il Collegio è diventata una star dei social in cui promuove il veganismo e parla di anoressia e altri disturbi alimentari, argomenti sempre poco dibattuti nel mondo dei social.