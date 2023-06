Ci sono alcuni riscontri molto interessanti in queste ore, per tutti coloro che intendono scaricare sul proprio Samsung Galaxy la nuova patch di giugno 2023, appena disponibile. Già, perché se da un lato è normale che in tanti siano focalizzati su upgrade più significativi, come abbiamo osservato nella giornata di ieri a proposito del Samsung Galaxy S23 e dei test previsti a luglio per Android 14 e One UI 6.0, non dobbiamo mai dimenticare la necessità di assicurare a questi prodotti un pacchetto software mensile con il quale si fa la differenza in termini di standard di sicurezza.

Diventa cruciale installare da subito l’aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy

Proprio sotto questo punto di vista, non a caso, si prevede che l’aggiornamento di giugno possa risultare cruciale per i possessori di un Samsung Galaxy compatibile con il firmware in questione. Vedere per credere quanto riportato da SamMobile, considerando il fatto che il pacchetto software in questione pare sia stato rilasciato per Galaxy A52s, Galaxy Note 20, Galaxy Tab Active 3 e Galaxy Z Fold. In tutto, troviamo all’interno di questa patch la soluzione a ben 53 vulnerabilità legati al firmware prodotto da Google.

Stando al report venuto a galla in queste ore, pare che tre di essi siano contrassegnati come critici, mentre 50 sono etichettati come molto importanti. L’aggiornamento include anche 11 correzioni per falle di sicurezza riscontrate nei dispositivi Samsung, focalizzandosi in questo modo anche sui vari upgrade che in questi mesi sono stati diffusi dal produttore coreano.

Il produttore ha parlato in modo specifico di appena tre problemi risolti tramite l’aggiornamento in questione. Le restanti vulnerabilità non verranno rivelate fino a quando tutti i telefoni e tablet Samsung Galaxy non riceveranno le patch di sicurezza di giugno 2023 o successive.

