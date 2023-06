Dopo la notizia della revoca del patrocinio al Roma Pride, un commento di Elodie contro la Regione Lazio non poteva mancare. La notizia ha scosso l’opinione pubblica: in un primo momento il presidente Francesco Rocca aveva concesso il patrocinio, ma erano scoppiate le polemiche da parte della onlus Pro Vita & Famiglia nella persona di Jacopo Coghe.

La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride

Coghe e i Pro Vita facevano presente che “mentre in Parlamento il centrodestra propone di rendere l’utero in affitto un reato universale, il presidente Rocca concede il patrocinio al gay pride che vuole legalizzare la maternità surrogata“. Un coro di protesta inizialmente inascoltato da Rocca, che aveva concesso il patrocinio al Roma Pride organizzato dal circolo Mario Mieli e accompagnato dal manifesto consultabile online.

Lo slogan dell’evento di quest’anno è “Queeresistenza”. Improvvisamente Rocca ha fatto dietrofront. In una nota, la motivazione si esprime con: “Il testo viola le condizioni di rispetto esplicitamente richieste nei confronti delle sensibilità dei cittadini del Lazio”, e soprattutto “rivendica l’imposizione della legalizzazione di azioni illegali e vietate dall’ordinamento italiano”. Un grido di vittoria per il centrodestra, un po’ meno per chi ha visto la Regione Lazio fare letteralmente un passo indietro rispeto alla decisione iniziale.

Il commento di Elodie contro la Regione Lazio e la risposta a un hater

Il dissenso arriva anche da Elodie, che nelle storie Instagram tuona: “Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti. Vergogna!”.

Subito dopo, Elodie riporta il commento di un hater omofobo che in risposta alla storia pubblicata dalla cantante su Instagram ha scritto letteralmente: “Lutero in affitto e un crimine”. Un commento certamente sgrammaticato in cui è assente l’apostrofo tra l’articolo e il sostantivo e soprattutto l’accento sull’indicativo presente del verbo essere.

Elodie risponde: “Il signor Mario che non ha un utero, che probabilmente non sa dove sia e che non sa neanche come si scrive. Bene, direi”.