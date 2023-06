In molti si chiedono a cosa serve il nuovo visore Apple Vision Pro presentato nella serata di ieri 5 giugno, nel corso del keynote di apertura della WWDC 2023. Lo specifico hardware era atteso da molto tempo dall’azienda di Cupertino. Comprendiamone le principali applicazioni ma è giusto anche mettere a freno agli entusiasmi, specificandone il prezzo al pubblico e i tempi di prima commercializzazione.

A cosa serve il nuovo visore Apple

Nella sua natura, il nuovo visore Apple non è dissimile da quelli in commercio da qualche anno grazie ad altri produttori (ad esempio Samsung). Lo scopo è sempre di un dispositivo che regala all’utente finale il giusto mix tra realtà virtuale ed aumentata per restituire un’esperienza decisamente simile a quella della vita reale. Vision Pro ha due display (uno per occhio) con più pixel di una tv 4k e la cosa la dice davvero lunga sulla bontà dell’hardware appena presentato. Grazie ad un sistema di tracking avanzato, il device riconosce le mani e gli occhi dell’utente e può essere controllato sia con le dita che con la voce. La tecnologla EyeSight, unica nel suo genere, fa in modo che la maschera esterna del visore riproduca gli occhi dell’utente che lo indossa.

Le applicazioni del dispositivo sono molteplici. Intanto con il nuovo visore Apple si possono usare tutte le app con un’esperienza davvero immersiva, guardare film e foto, giocare con i titoli di Apple Arcade anche tramite i controller di PS5 e Xbox Series. Con la tecnologia rivoluzionaria si potrà poi soprattutto lavorare a modelli 3D di oggetti di svariato tipo. Ad esempio, in campo formativo, si potranno studiare al meglio modelli di macchine e motori, analizzare organi del corpo, gestire e consultare piante e schemi di ambienti diversi. Questi sono solo alcune delle potenzialità dello strumento, ma il futuro di certo ci riserverà altri spunti interessanti.

Prezzo e disponibilità in Italia

Con il suo nuovo visore, Apple vuole rendere la tecnologia alla portata di tutti ma il prezzo della soluzione non è di certo popolare. Il costo del Vision Pro è di ben 3499 dollari. La prima disponibilità del prodotto alla vendita è fissata per inizio 2024, ma solo negli Stati Uniti.

Quando arriverà invece il visore nel resto del mondo e anche in Italia? Apple non ha chiarito meglio la sua strategia ma possiamo ipotizzare una lentissima e graduale distribuzione che ci lascerà a bocca asciutta per svariato tempo, forse anche durante tutto il 2024. Non mancheranno di essere riportati nuovi dettagli, non appena disponibili.

