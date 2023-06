Quali sono le novità iOS 17 appena presentate oggi 5 giugno durante la WWDC 2023 Apple? Quali sono gli iPhone che supportano l’aggiornamento e quando quest’ultimo sarà alla portata di tutti o quasi, almeno nella sua versione beta? Il presente articolo ha lo scopo di rispondere a gran parte degli interrogativi dei fan Apple.

Tutte le novità

La prima grande novità iOS 17 ha a che fare con la possibilità di associare il proprio contatto a dei poster personalizzati con foto, memoji e caratteri tipografici accattivanti. Questi appariranno durante le chiamate e nella rubrica. L’app Telefono proprietaria è stata integrata con l’utilissima trascrizione della conversazione vocale in tempo reale. Anche l’app Messaggi Apple poi presenta ora la possibilità di effettuare ricerche per diverse parole chiave e include un freccia per passare al primissimo messaggio di una lunga lista: gli sviluppatori hanno anche pensato ad un’opzione più semplice per condividere la posizione con la feature “Check-in”. Quest’ultima consentirà velocemente di far sapere ad amici e parenti di essere al sicuro a casa. In caso di difficoltà, sarà pure immediata l’operazione di condivisione del luogo in cui ci si trova, con le informazioni sulla batteria e lo stato del servizio di rete cellulare. Sempre attraverso i messaggi, è ora anche garantita una nuova esperienza di creazione e personalizzazione degli sticker, partendo da semplici foto della galleria del telefono. Gli scatti verranno facilmente scontornati e si potranno applicare con semplicità tanti effetti.

Tra le novità iOS 17 ci sono anche quelle che riguardano la tastiera, con correzione automatica degli errori e suggerimenti di intere porzioni di frasi, sulla base di quanto appreso dall’uso comune dell’utente. Numero miglioramenti sono stati previsti anche nella dettatura di contenuti. Tra le implementazioni nuove di zecca ci sono anche quelle che riguardano ora l’app ‌”Journal”. Quest’ultima genera nuovi ricordi utilizzando persone, luoghi, attività, musica e foto che gli utenti aggiungono a tutte le voci del diario quotidiano. Ancora, molto interessante è pure la nuova modalità chiamata “Standby” che consente di visualizzare un numero importante di informazioni quando l’iPhone è a riposo, in visualizzazione orizzontale. Il telefono potrà fungere, ad esempio, da display della sveglia o da calendario, per fruire un video ricordo e molto altro ancora.

Non mancano le novità iOS 17 neanche in riferimento a Siri. L’assistente virtuale di Apple potrà essere richiamata anche semplicemente con il comando “Siri” senza anteporre il classico e ben noto “Ehi”. Lo stesso vale per tutti le richieste successive alla prima dal nostro smartphone. Un altro elemento da sottolineare è ancora l’implementazione di AirDrop con un altra opzione denominataNameDrop. Grazie a quest’ultima basterà avvicinare due telefoni (o anche un telefono e un Apple Watch) per condividere rapidamente informazioni personali

Supporto

Dopo la carrellata di novità iOS 17, è giusto focalizzarci sugli iPhone compatibili con l’ultimo aggiornamento Apple. I melafonini supportati più datati sono gli iPhone XS. Tutti gli esemplari successivi e dunque recenti godranno della nuova esperienza software.

Già da questa sera, l’aggiornamento iOS 17 sarà distribuito nella sua prima beta agli sviluppatori. La prima beta pubblica, al contrario, non dovrebbe giungere prima di inizio luglio per chi vorrà sperimentarla. Ci attende una lunga estate di sperimentazione della nuova versione dell’OS. La relativa esperienza definitiva e finale disponibile per tutti troverà posto a settembre, insieme ai nuovi iPhone 15.

