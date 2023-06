Xiaomi ha da poco lanciato sul mercato globale i nuovi auricolari Redmi Buds 4 Active. Per la gioia di molti utenti, il rilascio delle ultime cuffie del produttore asiatico non è un’esclusiva della Cina. Questi fantastici auricolari vengono forniti con diversi miglioramenti rispetto alle precedenti Redmi Buds 4. Infatti, sono dotate di driver audio da 12mm: si tratta di un miglioramento significativo rispetto ai driver da 10mm del modello precedente. Se da un lato i nuovi driver audio costituiscono un importante miglioramento rispetto al modello base, dall’altro le Redmi Buds 4 Active sono carenti per quanto riguarda le opzioni di cancellazione attiva del rumore.

Le Redmi Buds 4 Active sono dotate, inoltre, della certificazione di resistenza all’acqua IPX4, a differenza delle precedenti Buds 4 con classificazione IPX5 di resistenza alla polvere e all’acqua. I nuovi auricolari presentano anche un design diverso dalle precedenti: sono, infatti, più grandi e la loro custodia di ricarica, la cui batteria ha una capacità di 440mAh, risulta più arrotondata rispetto al modello base. Le cuffie garantiscono fino a 28 ore di funzionamento con la sua custodia di ricarica e fino a 5 ore di riproduzione con una singola carica. Tra l’altro, è anche possibile ricaricare gli auricolarirapidamente con 10 minuti di ricarica riproducendo fino a 2 ore di ascolto. Quanto a connettività, le Redmi Buds 4 Active supportano il Bluetooth 5.3 ed il Google Fast Pair.

Ci sono anche diversi controlli touch per le nuove Redmi Buds 4 Active: il doppio tocco, il triplo tocco e la pressione prolungata. Tali funzioni touch vengono usufruite per la riproduzione musicale, rispondere o rifiutare una chiamata ed abilitare la modalità a bassa latenza. Gli auricolari sono disponibili, per il momento, solo nella colorazione nera sul sito Web Xiaomi. Le informazioni per quanto concerne i prezzi e la spedizione devono ancora essere fornite da Xiaomi. Questi dettagli potrebbero essere rilasciati molto presto.

