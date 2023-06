Il 5 giugno 1975 è una data storica e triste. “La sua parlata era sconnessa e non del tutto ragionevole”, queste le parole usate da Nick Mason, tra le tante, per ricordare quell’ultimo incontro tra Syd Barrett e i Pink Floyd negli Abbey Road Studios. La band è riunita tra la sala di regia e lo studio per registrare il nuovo album Wish You Were Here quando Mason si accorge della presenza di uno sconosciuto. È corpulento, i capelli rasati a zero e lo sguardo “benevolo ma assente”. Anche David Gilmour si imbatte in quell’individuo e nota il suo impermeabile scuro. Ha una busta della spesa tra le mani.

Syd e i Pink Floyd, il 5 giugno fu l’ultima volta?

“Dovettero dirmelo, era Syd”, dirà Mason nella sua autobiografia Inside Out. Syd Barrett è fuori dai giochi da qualche anno, ma è riapparso come un fantasma. Syd è irriconoscibile, pesa almeno 40 chili più dell’ultima volta in cui è stato visto, non ha più i capelli ed è trasandato. Sarà proprio Gilmour a riconoscerlo, con grande stupore dei presenti. Ricordi sbiaditi raccontano che la band stesse ascoltando una versione grezza di Shine On You Crazy Diamond. I presenti chiedono un parere a Syd, che risponde: “Un po’ datata, non trovate?”.

Syd consumerà un pranzo veloce con la band. Qualcuno gli chiede come abbia fatto ad ingrassare in quel modo. Syd risponde: “Ho un frigorifero pieno di carne di maiale, in casa”. Spunta qualche sorriso, anche se amaro, poi è l’ora del congedo.

Le altre presunte visite

Tuttavia, come emerge da alcune testimonianze, si direbbe che quella del 5 giugno 1975 non sarebbe stata l’ultima volta in cui i Pink Floyd incontrarono Syd Barrett.

Nel 1982, ad esempio, David Gilmour in un’intervista a Musician Magazine dirà che Syd Barrett “è venuto per due o tre giorni e poi non è più tornato”, e per testimoniare questo dettaglio ci sarebbe una polaroid scattata da Nick Mason in cui Syd appare con una maglietta a righe anziché con la camicia bianca che vediamo nella classica foto attribuita al 5 giugno.

Una vicenda che i fan attribuiscono a ricordi confusi della band, ma che è sempre avvolta nel mistero.