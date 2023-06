Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina a proposito dei Samsung Galaxy S23, con un particolare riferimento al pubblico che intende testare l‘aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0 in versione beta. Già, perché se da un lato difficilmente il programma verrà esteso al pubblico italiano, come sempre avviene in circostanze simili, allo stesso tempo c’è attesa per iniziare a provare il pacchetto software in versione non definitiva a bordo della serie che è stata lanciata sul mercato poco meno di quattro mesi fa.

Potrebbe arrivare prima del previsto Android 14 in beta sui Samsung Galaxy S23: appuntamento in estate

Insomma, tocca andare oltre l’upgrade che abbiamo trattato durante lo scorso fine settimana tramite altro approfondimento, in quanto i vari Samsung Galaxy S23 in commercio saranno i primi a far provare materialmente la nuova interfaccia concepita dal produttore coreano. Uno step molto atteso, a prescindere dalle nazioni dove sarà possibile procedere, che a quanto pare avverrà prima del previsto. Già, perché con ogni probabilità sarà possibile passare dalla teoria alla pratica in piena estate secondo le anticipazioni che sono state raccolte oggi 5 giugno per il pubblico interessato.

Vedere per credere quanto riportato dal leaker Tarun Vats, il quale in queste ore ha deciso di sbilanciarsi su Twitter fornendo anche agli utenti italiani alcune indicazioni sulla tempistica per il rilascio di Android 14 e One UI 6.0 per la serie in questione. A suo dire, infatti, l’appuntamento pare essere programmato durante il mese di luglio, in leggero anticipo rispetto a quanto è stato riportato fino ad oggi a proposito dei vari Samsung Galaxy S23.

Staremo a vedere se il produttore coreano sarà in grado o meno di rispettare questa tabella di marcia per il proprio Samsung Galaxy S23, stando alle indicazioni di oggi.

