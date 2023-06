L’iPhone 14 è in super promozione su Amazon nelle offerte Amazon della settimana in partenza oggi 5 giugno. Chi punta sul dispositivo Apple lanciato lo scorso autunno potrà cogliere al volo uno sconto sensibile sul dispositivo, in particolare nel suo modello standard o anche in quello Plus.

Oramai è ben distante il prezzo di listino dell’iPhone 14 di base con memoria da 128 GB. Il valore commerciale di 1029 euro è stato fortemente limato nelle ultime settimane e ora, per acquistare proprio questo device, sarà sufficiente spendere non più di 829 euro, per un ribasso complessivo del 19%. Queste particolari condizioni economiche sono applicate agli esemplari in colorazione nera, bianca, rossa (Product RED) e addirittura nella nuance fresca di lancio gialla. Per quanto riguarda invece le varianti azzurre e viola bisognerà ancora spendere qualche euro di più. La disponibilità del prodotto resta immediata, con consegna del pacco addirittura nella giornata di domani, al più tardi nel corso della settimana appena iniziata.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

La seconda delle ottime offerte Amazon della settimana investe l’iPhone 14 Plus, sempre nel taglio di memoria da 128 GB. L’esemplare dallo schermo più ampio di quello el fratello minore iPhone 14 standard costa ora 949 euro e non più 1159 euro come da prezzo di listino, dunque lo sconto applicato è pari al 19%. Bisognerà solo fare attenzione al fatto che (a queste speciali condizioni) si troveranno solo le varianti nera e rossa del melafonino di ultima generazione. Anche la disponibilità del prodotto in promozione resta alquanto buona, visto che il pacco con il device dovrebbe comunque arrivare in settimana, a partire da giovedì prossimo.

Offerta Apple iPhone 14 Plus (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,7"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Le condizioni economiche appena elencate sono abbastanza favorevoli e, per questo motivo, i dispositivi potrebbero andare presto a ruba su Amazon. Gli interessati farebbero bene a non attendere molto per il loro acquisto, onde evitare di rimanere a bocca asciutta.

