Oggi 5 giugno si concretizzerà l’uscita iOS 17, almeno nella sua prima beta per gli sviluppatori. In questo lunedì di inizio mese partirà la WWDC 2023 Apple, ossia la tradizionale conferenza annuale dell’azienda di Cupertino in cui si da spazio soprattutto alle novità software per smartphone, tablet, TV, smartwatch e non solo. Per questo motivo, è certo che solo fra poche ore la nuova versione dell’OS successiva a iOS 16 sarà presentata al mondo intero in ogni suo aspetto. Per seguire la live, i nostri lettori potranno avvalersi anche del box YouTube presente al termine di questo articolo.

Quale sarà l’orario di uscita iOS 17 programmato per la giornata odierna? La diretta della WWDC 2023 Apple, per noi italiani, partirà alle ore 19. Dall’Apple Camp di Cupertino, Tim Cook e il suo team non mancheranno di sottolineare tutte le novità relative proprio all’aggiornamento e la compatibilità della soluzione software con i melafonini vecchi e nuovi. Dalla viva voce del CEO dell’azienda statunitense non mancherà neanche l’annuncio del via alla distribuzione dell’update per gli esperti iscritti al programma di test. Il rilascio del primo pacchetto sperimentale, in effetti, dovrebbe quasi combaciare con il termine del keynote odierno di Apple, a partire almeno dalle ore 20 per noi italiani e poi con il prosieguo della serata e della notte.

A fronte della tempi di uscita iOS 17 per gli sviluppatori e dunque gli esperti, c’è da dire che il programma beta pubblico destinato a tester semplici non partirà oggi 5 giugno al termine della WWDC 2023. Per chi vorrà provare il nuovo aggiornamento Apple, sempre dopo essersi registrato come utente beta appunto, i tempi di attesa non saranno affatto brevi. Per fare un paragone con l’anno scorso, la prima beta pubblica di iOS 16 è stata rilasciata l’11 luglio 2022, dopo che la WWDC 2022 si era sempre svolta nei primi giorni di giugno. Probabilmente anche per il primo firmware sperimentale di iOS 17 bisognerà attendere luglio inoltrato, ma saremmo ben lieti di assistere a tempi di lancio più brevi da parte dell’azienda di Cupertino.

Continua a leggere su optimagazine.com